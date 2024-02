Allegri: “Il secondo posto sarebbe un risultato molto importante. McKennie? Ha una spalla lussata, ogni tanto gli esce”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 sul Frosinone: “È stata una prestazione buona nel secondo tempo, eravamo partiti bene poi abbiamo preso due gol, sul primo abbiamo sbagliato poi in area eravamo uno contro cinque. Sul secondo Rabiot era zoppo, bisognava avere l’astuzia di fermare il gioco con un fallo. Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, abbiamo avuto occasioni, potevamo segnare prima. Rugani ha fatto un gol molto bello”.

Sulla prestazione di Chiesa: “Ha giocato da seconda punta, poi facevamo fatica a uscire e l’ho messo più largo per far giocare Kostic largo. Federico viene da un momento in cui ha giocato meno, deve ritrovare la condizione ma è un giocatore importante. Nel calcio bisogna muoversi e smarcarsi, sull’esterno si trova a più agio ma rimane un po’ troppo lontano dall’azione. Nel primo tempo non ha fatto malissimo, deve ritrovare la condizione, lo sa anche lui. Deve restare sereno e sarà importante da qui alla fine”.

Poi ha proseguito: “Cosa non sta funzionando? La sensazione prima di prendere gol era che anche a difesa schierata non riuscivamo ad assorbire i tagli alle spalle, su questo bisogna tornare ad avere più solidità, su questo bisogna tornare a lavorare. Oggi era importante tornare a vincere, alla Juventus quando non arrivano i risultati sale ancora di più la pressione. Abbiamo fatto 57 punti che sono tanti, quello di oggi era una altro test importante, una partita diversa e siamo stati bravi. Questo è un altro passettino in avanti che la squadra farà. Come si gestisce il finale? Bisogna assolutamente guardare al presente, al futuro ci penserà la società come ha sempre fatto. Abbiamo rimesso il Bologna a 9 punti ma mancano ancora tanti scontri diretti, raggiungere il secondo posto sarebbe un risultato molto importante per la crescita della squadra e c’è una semifinale di Coppa Italia da giocare. Era fondamentale tornare a vincere per non abituarsi a perdere”.

Infine, sulle condizioni di McKennie e Rabiot: “Ha una spalla lussata, che ogni tanto gli esce. Rabiot credo abbia un’infrazione sull’alluce. Vedremo, oggi era importante vincere per cominciare a prepararsi poi per la partita di Napoli”.

Foto: Instagram Allegri