Allegri: “Il prossimo passo di De Ligt è far gol. Kean dovrebbe giocare”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Cagliari di domani. Ecco le sue dichiarazioni riguardo alle parole di Raiola su De Ligt: “Il prossimo passo è quello di domani di fare gol. Non ho sentito l’intervista. Io posso solo dire che lista crescendo, a Bologna ha fatto due interventi da grande difensore. Può crescere ancora come tutti i giocatori. Del mercato chi vivrà vedrà”.

Su Kean: “Domani dovrebbe giocare. Son soddisfatto di come ha giocato la partita, a livello caratteriale. A Bologna ha dato disponibilità e ha fatto una buona partita”.

Sul mercato: “Con i se del mercato non si va da nessuna parte. Arrivabene ha detto delle cose, io ho detto che con questi bisogna arrivare a giugno e migliorare. Bisogna lavorare, abbiamo cinque mesi per farlo. Dobbiamo essere concentrati e stare sereni”.

Foto: Twitter Juventus