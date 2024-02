Allegri: “Il pareggio con l’Empoli ha inciso sul piano psicologico. Serve fare una riordinata”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Verona.

Queste le sue parole: “E’ un periodo in cui stiamo costruendo tante occasioni. Con l’Udinese 5-6 chance per far gol, poi abbiamo perso. Stasera poteva accadere la stessa cosa, pur con un finale generoso e con situazioni interessanti a ridosso del 90′. E’ chiaro che occorre una riordinata generale, abbiamo conquistato due punti nelle ultime 4 partite e dobbiamo prendere il positivo da questa gara. Tornare a far risultato in trasferta può permetterci di preparare meglio la sfida col Frosinone. Per il resto condivido l’analisi che ha fatto Rabiot. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, dobbiamo migliorare nella scelta dell’ultimo passaggio e mettere da parte le scorie post Empoli. Quel pareggio ha inciso sul piano psicologico, non a caso dopo sono arrivate due sconfitte e un altro pareggio”.

Sul momento: “In questa fase siamo lunghi, non sfruttiamo le situazioni a campo aperto e concediamo diverse ripartenze. Non va bene, c’è da resettare e rimettersi a lavorare. Nel calcio succedono tante cose imponderabili: nei primi 4 mesi gli episodi ci andavano a favore, poi abbiamo fatto 1-1 con l’Empoli e non abbiamo reagito con la testa giusta. Fino a quando la matematica non ci dà la certezza, sarebbe uno sbaglio pensare di essere già qualificati alla prossima Champions. So di avere a disposizione dei ragazzi intelligenti, che sapranno ripartire nel modo migliore”.

Infine una considerazione sulla corsa Scudetto: “Non so quanto possa aver inciso il distacco dalla vetta, da oggi non deve più contare. Abbiamo fatto 2 punti in 4 partite, questa è la certezza. Abbiamo una semifinale di Coppa Italia da disputare e altre 13 gare a disposizione. Quanto stiamo facendo in questo periodo evidentemente non basta”.

Foto: twitter Juve