Allegri: “Il Napoli è favorito per vincere lo scudetto. Noi puntiamo al quarto posto e a giocarci le finali delle Coppe”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cremonese-Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche degli obiettivi del club per questa seconda parte di stagione: “Il Napoli è nettamente favorito per vincere il campionato. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime 4 e andarci a giocare le finali di Coppa Italia e di Europa League”.

Sulla Juve di Allegri: “Il mio divertimento, come ho sempre detto, è quando vinciamo, quando perdiamo mi diverto ben poco. E’ una annata strana, lavorare a microobiettivi e step by step per raggiungere gli ovbiettivi finali”.

Foto: twitter Juve