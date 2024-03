Allegri: “Il mio futuro? Quando i dirigenti avranno deciso me lo diranno. Mancano 13 punti per la Champions”

Un commento sulle parole di De Laurentiis? “Non commento assolutamente le parole di De Laurentiis. Noi non sappiamo ancora se parteciperemo alla Champions perchè dobbiamo arrivare a quota 70 punti, quindi mancano 13 punti per la Champions. Non sappiamo se parteciperemo al Mondiale per Club perchè dipende dai risultati degli altri”.