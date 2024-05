Allegri: “Il mio futuro? Chiedetelo alla società. L’unico posto dove non mi domandano se resto alla Juve è Livorno”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da DAZN al termine del match pareggiato sul campo della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

De Rossi dice che la Juve è una squadra forte. È una sintesi giusta? “La società valuterà a fine stagione, ora dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica, che è un match-ball, e poi sulla finale di Coppa Italia con l’Atalanta. C’è un’ottima base, ci sono mancati i centrocampisti: avere Pogba anche solo per mezzora fa la differenza perché è un giocatore che fa paura, Fagioli sarebbe servito come alternativa. Ho imparato fin da piccolo che il centrocampo è importante: se funziona bene, gli attaccanti vanno bene; se funziona male, la difesa non è protetta. I nostri hanno fatto un grande lavoro e non si sono mai tirati indietro”.

Vlahovic-Chiesa si sono alternati a fare la differenza. “Era una partita congeniale a Chiesa perché la Roma ha lasciato spazi. Dovevamo cambiare più spesso gioco, ci siamo intestarditi quando bastava solo alzare la testa e mettere la palla dalla parte opposta”.

Quel sarà il futuro di Allegri dopo la Coppa Italia? “Non lo so, dovete chiederlo alla società. Io sono concentrato sulla Salernitana e spero di tornare a Roma per la finale di Coppa con la Champions già conquistata. Non mi chiedono cosa farò l’anno prossimo solo quando torno a casa a Livorno”.

Foto: Instagram Allegri