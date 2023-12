Allegri: “Il Genoa in casa ha numeri importanti. Chiellini? Può ricoprire diversi ruoli”

Vigilia di Genoa-Juventus, in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha così presentato la sfida del “Ferraris” contro il grifone: “Bisogna essere coscienti di che partita andremo ad affrontare, visto che il Genoa in casa ha numeri importanti. Gilardino sta facendo un ottimo lavoro, troveremo anche tre ragazzi contro che sono cresciuti nella Juve come Dragusin, De Winter e Vogliacco. Il mio obiettivo personale di punti? L’obiettivo personale non conta niente, l’importante è l’obiettivo della squadra. Rabiot? Sta bene. De Sciglio? Tornerà l’anno prossimo. Domani ci sarà Weah”.

Sui ruoli di Chiellini e Bonucci: “Giorgio credo che da ragazzo intelligente qual è ha fatto carriera straordinaria, ora ha ha finito un pezzo della sua vita e dovrà decidere cosa fare in futuro. Ha tutte le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli. Bonucci? Per Leo non lo so, credo abbia intenzione fare l’allenatore e gli auguro il meglio quando smetterà di giocare. Magari avrà le qualità e le possibilità di farlo. Quando i giocatori smettono iniziano una nuova vita e i mestieri sono completamente diversi”.

Foto: Allegri Twitter Juventus