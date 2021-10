Allegri: “Il derby sarà complicato. Chiellini gioca sicuro”

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino ha dichiarato: “Affrontiamo un Torino che corre, pressa. Juric sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore che ha trasmesso alla squadra dei concetti su come giocare che incarnano lo spirito Toro. Sarà una partita complicata, bisognerà ribattere colpo su colpo. Sono coloro che han concesso meno occasioni agli avversari. Bisogna stare dentro la partita per 95’. Szczesny e Chiellini giocano sicuro. Gli altri devo vederli oggi. Qualcuno ieri era più stanco degli altri, ma sono giovani, abbiamo un altro giorno fino a domani alle 18. Vediamo chi sta meglio e avrà più energie andrà in campo”.

FOTO: Twitter Juventus