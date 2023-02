Allegri: “Il calcio è questo. Ci sono partite che meriti di vincere e non vinci. Altre dove meriti meno, e le vinci”

Massimiliano Allegri ha parlato anche in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve in casa dello Spezia.

Queste le sue parole: “In campionato stiamo facendo bene, abbiamo fatto 47 punti, poi dall’altra parte c’è una penalizzazione. Dobbiamo avvicinare chi è davanti anche se si è lontani. Dobbiamo migliorare perché il primo tempo non è stato buono”.

Lo Spezia come l’ha visto?

“Giocare qui è complicato, sempre. Lo Spezia crea sempre qualcosa, stasera, come con Napoli e Roma, crea perché ha qualità. Penso abbia ottime possibilità di salvarsi”.

Su Paredes: “Paredes aveva avuto difficoltà nel primo tempo. Nel primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente, sbagliando molto, in vantaggio abbiamo rischiato poco o niente. Nel secondo abbiamo fatto meglio ma abbiamo rischiato di prendere gol, Perin ha fatto una parata straordinaria. Su questo dobbiamo migliorare. L’ingresso di Di Maria ha alzato il livello”.

Su Bonucci entrato al 92′: “Gli ho chiesto di entrare con una vittoria, dato che erano tre mesi che non giocava. Era molto contento, è il capitano, sono tre mesi che non gioca e piano piano deve rientrare. Gliel’ho chiesto, lo rispetto per la sua carriera straordinaria, ed era contento di entrare”

Un commento su Di Maria? “Sono sempre stato fortunato perché nelle squadre che ho allenato sono stato imbottito di campioni. Di Maria è tra questi. La sfortuna è che ha 35 anni, lo avrei voluto più giovane per farlo giocare tutte le partite. È entrato e ha fatto cose straordinarie. Il calcio è strano: giovedì scivoliamo una volta e pareggiamo, oggi magari prendi gol sull’1-0 e chissà. Il calcio è questo, ci sono partite che meriti di vincere e non vinci e ne vinci altre in cui meriti meno. È difficile spiegarlo”.

