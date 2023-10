Allegri: “Il bello della Juventus è lavorare sotto pressione. Ho tanta voglia di dare e vincere ancora”

Il Pala Alpitour si è colorato di bianconero, è cominciata la grande festa “Together, a Black & White Show” organizzata per festeggiare il centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato: “Questa è una serata meravigliosa ed emozionante. Nel pomeriggio ho incontrato chi ha fatto la storia della Juventus, come per esempio Marcello Lippi. Una giornata meravigliosa”. Poi ha proseguito parlando di Marcello Lippi: “Con Marcello ho un rapporto di lunga data, per me è sempre stato un punto di riferimento, come Trapattoni, due vincenti. Queste sono sempre giornate bellissime ed emozionanti. Ho rivisto i miei ex giocatori, che mi hanno aiutato a vincere. Poi penso a Gianluca Pessotto, con cui lavoro tutti i giorni e ha fatto 300 partite con la Juventus”.

Spazio anche al calciatore che gli sarebbe piaciuto allenare presente questa sera all’evento: “Parlavo con Platini, era un mio punto di riferimento,. Poi c’è Zidane. Sono eprò contento dio aver potutot allenare quei campioni che mi hanno dato più gioie che dolori”.

Infine: “Sono contento di far parte della famiglia Juventus. Non sapevo fino a ieri quanti derby avevo vinto. Ho tanta voglia di dare e voglio cercare di vincere, cosa che non è facile. Se sento la responsabilità di vincere trofei? Quando si lavora alla Juventus, ed è il bello, si deve vivere sotto pressione, con grande responsabilità, per vincere. In questi club la pressione ti stimola a fare bene”.

Foto: Instagram Allegri