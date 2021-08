Allegri: “Il Barcellona era avanti, puntiamo ad arrivare al top per il campionato. Scudetto? L’Inter è la favorita”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato a Sky Sport il ko per 3-0 nel Trofeo Gamper con il Barcellona.

Queste le sue parole: “Mi dispiace per il risultato, ma la squadra ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Abbiamo bisogno di trovare la condizione migliore. Loro erano molto più avanti, ma sono soddisfatto di quello che ha espresso la squadra. Abbiamo subito due gol evitabili, però l’importante è essere pronti il 22 per prendere tre punti a Udine”.

Su Ronaldo: “Si sta allenando bene e ha una buona condizione. Si è messo a disposizione della squadra come sempre, poi rientrerà anche Dybala. Arriveremo al 22 con le condizioni giuste”.

Kaio Jorge? “È un ragazzo giovane, ma non mettiamogli responsabilità addosso. Altrimenti sbagliamo nella valutazione dei giovani. Hanno bisogno di crescere e sbagliare, ha tanto talento e può fare grandi cose, ma con calma”.

Su Messi: “È stata una notizia che ha colpito tutti, non è stato facile né per il club né per lui dopo tutti questi anni”.

Favorita per lo Scudetto: “Chi vince il campionato di solito è sempre il favorito. Poi il 21 siamo tutti a zero punti, bisogna cercare di fare 90 punti per vincere il campionato”.

Foto: Twitter Juve