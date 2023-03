Allegri: “I ragazzi devono stare tranquilli, stanno facendo qualcosa di importante”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Sapevamo delle difficoltà, la Roma comunque è una squadra scorbutica, che non concede, già avere queste occasioni contro la Roma non è semplice. Nel primo tempo potevamo fare qualcosa in più, ma loro hanno corso molto, tanti loro giocatori hanno finito la partita con i crampi, in difficoltà. Alla fine del primo tempo già stavano mollando tra le linee, con i centrocampisti, poi purtroppo abbiamo preso questo gol dove potevamo difendere meglio, già sul rinvio potevamo gestire la palla meglio, poi il calcio è questo, non riesci a far gol ed esci sconfitto, in una partita dove sicuramente potevamo fare meglio, nelle occasioni fatte. Anche alla fine abbiamo avuto una bella occasione con Danilo, poi purtroppo c’è stata anche l’espulsione di Kean dopo 40 secondi che negli ultimi 9 minuti ci poteva dare una mano”.

Sul rosso di Kean: “Ha sbagliato, ha chiesto scusa, ma ha sbagliato perchè ha messo in difficoltà la squadra, quindi da queste cose bisogna sempre trarre comunque un insegnamento. Quando si entra si può determinare, tra l’altro era un fallo a favore suo e ha avuto una reazione sbagliata”.

Sul 4-3-3: “In quel momento c’era bisogno, ma Pogba non è ancora al 100% e Chiesa va gestito. I ragazzi devono stare sereni, la squadra fino ad ora ha fatto 50 punti e quando perdi una partita così sembra che crolli il mondo addosso. Dobbiamo ripartire, perché quello che stanno facendo i ragazzi è importante. Difficile vedere in giro per l’Europa una situazione simile alla nostra. Devo fare i complimenti a loro per quello che stanno facendo e una partita non può far crollare tutto”.