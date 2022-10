Allegri: “Ho vissuto il periodo no con serenità e senza alcuna pressione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn alla vigila di Milan–Juventus, Massimiliano Allegri, ha così presentato la sfida di domani di San Siro: “Milan-Juve è sempre bella da giocare, domani sarà meraviglioso con lo stadio pieno. È una sfida da vivere nel migliore dei modi”. Infine, ha parlato di come ha vissuto il periodo no dei bianconeri dopo il pareggio con la Salernitana e la sconfitta contro il Monza: “Ho vissuto questo momento con serenità e senza alcuna pressione. Bisogna crescere in autostima e consapevolezza e le cose cambieranno. Abbiamo avuto difficoltà nella partita con Salernitana e Monza dove abbiamo lasciato cinque punti per strada. Fuori casa non abbiamo ancora vinto e speriamo domani di trovare la prima vittoria”.

Foto: Twitter Juventus