Allegri: “Ho un contratto di due anni, sono un privilegiato a lavorare nella Juve”

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha risposto alle varie domande sul suo futuro alla Juventus: “Io ho un contratto di due anni, sono un privilegiato a lavorare alla Juventus. Lavorare sette anni qui è per poche persone. Poi nell’arco della vita ci sono momenti di difficoltà in cui le cose non vanno bene, bisogna affrontarli con spalle larghe e serenità e avere le idee chiare nel progettare il futuro. Io sono un aziendalista quando faccio parte di una società, ho anche responsabilità nell’aggiungere valore ai giocatori e non solo tecnica. Dobbiamo pensare a finire bene il campionato e le coppe. Però bisogna avere le idee chiare sulla stagione prossima, siamo a un mese e mezzo dal termine della stagione e la Juventus deve programmare il futuro con tutta la voglia e la serenità sapendo che bisogna tornare a vincere. Non so se ci riusciremo ma ci metteremo sicuramente tutto l’impegno possibile. Sono stati fatti passi in avanti, sono arrivati risultati dalla seconda squadra e qui siamo all’avanguardia. Credo sia una delle poche squadre ad avere due centri sportivi più la squadra femminile. Credo che siano stati 10 anni importanti, poi è normale che occorra stare zitti, serve farlo sempre quando si vince e si perde. E continuare a lavorare con serietà, come stiamo facendo. Questo è il succo del discorso”.

Foto: Allegri Instagram