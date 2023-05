Allegri: “Ho due anni di contratto, ma con la società parlerò il 5 giugno. Ora il presente è domani”

Massimiliano Allegri dopo le domande societarie è passato al tema futuro: “Arrivare in Europa ora credo sarebbe una cosa straordinaria. Ma il presente è domani, la partita con il Milan. Il risultato della stagione passa dalla partita di domani. Noi veniamo da due sconfitte brutte, sta a noi avere la forza di ribaltare questo risultato. Ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine affinché la Juventus l’anno prossimo torni a competere per il campionato. Con la società parleremo il 5 giugno quando tutto sarà finito perché al momento il presente è domani. Abbiamo già avuto troppe distrazioni in questi ultimi mesi, dalle sentenza, al CdA… Da novembre non è stata una stagione facile. Ai ragazzi ho chiesto di fare un buon risultato domani”.

Pensato alle dimissioni?: “L’altra sera dopo Empoli abbiamo passato quattro giorni pesanti. La Juventus al momento è seconda in classifica, ha una classifica migliore dell’anno scorso. In un’annata difficile con tanti infortuni, da Pogba a Chiesa. Questi non sono alibi però al momento la Juventus ha migliorato la stagione dell’anno scorso”.

Foto: Allegri Twitter Juventus