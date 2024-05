Allegri: “Gesto polemico verso Giuntoli? Non è successo niente, rispetto la società e i suoi uomini”

Durante i festeggiamenti, Massimiliano Allegri, dopo aver abbracciato i suoi calciatori non si è avvicinato a Cristiano Giuntoli, mentre quest’ultimo stava applaudendo. Ma non solo. Il tecnico sembra quasi dirgli di andare via con un gesto eloquente. Intervenuto ai microfoni di Mediaset ne ha così parlato: “Non è successo assolutamente niente, non ho detto nulla a nessuno. Rispetto molto la società e gli uomini. Assolutamente non volevo allontanare nessuno, volevo festeggiare con i miei ragazzi che hanno disputato una stagione importante anche se non siamo riusciti a lottare per lo Scudetto”.

Foto: Instagram Allegri