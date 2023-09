Allegri: “Gatti stia sereno. Szczesny sarà titolare. Kean ko. Valuterò Chiesa”

Alla vigilia del match con il Lecce, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa: “Gatti deve rimanere sereno e tranquillo, ha appena iniziato la sua carriera. Capiteranno altri errori, magari non come quello di sabato ma capiteranno. Szczesny è il portiere titolare e domani giocherà, sapendo comunque che Perin è un portiere importante. Abbiamo un problemino con Kean: ha un problemino alla tibia che s’è riacutizzato. Lo valutiamo oggi, gli altri stanno tutti bene“.

Foto: Twitter Juventus