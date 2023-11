Allegri: “Futuro? Ho un contratto con la Juve fino al 2025 e stiamo lavorando assieme per qualcosa di importante”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Monza, ha parlato anche del futuro.

Queste le sue parole: “Si parla sempre di questo futuro in questo periodo. Ho un contratto con la Juventus fino al 2025, stiamo lavorando assieme per il futuro del club. vado molto d’accordo con i nuovi dirigenti, c’è una buona armonia per far sì che la Juventus abbia un futuro importante. Nella Juventus passano gli uomini ma il dna resta, bisogna stare zitti e lavorare avendo il profilo basso. Vado molto d’accordo con questa dirigenza”.

Foto: twitter Juve