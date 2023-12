Allegri: “Futuro? C’è un bell’ambiente e dialogo con la società. Prossimo rigore a Vlahovic? Vediamo”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, a Dazn ha parlato dopo la vittoria a Monza.

Queste le sue parole: “Prossimo rigore a Vlahovic? Vediamo, non è che se uno sbaglia non ricalcia. Dusan ha fatto una buona partita, sta migliorando la condizione e tecnicamente ha fatto meglio”.

I giocatori volevano andare al primo posto: “Vincendo siamo davanti a tutti, vediamo cosa fanno gli altri. Vincere oggi era molto importante, contro una squadra che l’anno scorso ci ha tolto 6 punti”.

In settimana è arrivata la fiducia della società: “Verso novembre si parla sempre del mio futuro, l’importante è quello del club. La società deve programmare gli anni futuri, così è più semplice”.

Grande dialogo con il club? “C’è un bell’ambiente, sia con Giuntoli che con Manna e Scanavino. Abbiamo chiaro l’obiettivo di tornare in Champions, ci sono tanti giovani cresciuti in casa e per la Juve è molto importante”.

