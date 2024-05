Allegri: “Futuro? Abbiate pazienza, finiamo la stagione bene. Salernitana non da sottovalutare, Djalò può giocare”

Massimiliano Allegri, ha parlato alla vigilia della gara con la Salernitana, trattando diversi temi: “La partita più importante è quella più vicina. Noi non possiamo snobbare la Salernitana, perchè sarebbe una mancanza di rispetto. Le partite vanno vinte sul campo, se non vinci non è che ti danno poi i punti. Domani è la più importante, non sarà facile, ci vorrà attenzione e rispetto per la Salernitana. Ha giocatori veloci davanti, nell’ultima in casa con l’Atalanta ha fatto una bella partita e anche con la Lazio ha dato filo da torcere. È una squadra viva. Ha giocatori che si vogliono mettere in evidenza. Nell’annata sfortunata che hanno avuto, in quanto fatto, cercheranno un colpo di coda. Per ricordare quest’annata brutta con un bel risultato a Torino. Serve fare una partita concreta”.

Sulle parole dei tifosi e il futuro: “Per quanto riguarda i tifosi mi fa molto piacere. Sono contento, mi fa piacere, l’importante è che domani soprattutto siano con i ragazzi. Domani è importante per la Juventus, la Juventus deve tornare a giocare la Champions e non era scontato. Ha parlato con la società? Abbiate ancora un attimo di pazienza. La pazienza è la virtù dei forti. Ormai siamo alla fine della stagione, concentriamoci sulla gara di domani, sperando che il risultato sia positivo. E lo dovrà essere. Pensiamo poi a Roma e all’Atalanta”.

Su Djalò: “In questo momento la più importante è la Salernitana. Poi cascano le altre. Djalò sta meglio. Potrebbe anche giocare. Con Danilo e Alex Sandro fuori, ho 4 difensori, ne giocheranno 3. Dovrò valutare domani”.

Foto: twitter Juve