Allegri: “Formazione rimaneggiata, sarà un buon test per i giovani”

Prima del match contro il Paris Saint-Germain, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Serve la prestazione. E’ un buon test per i ragazzi giovani contro una grandissima squadra. Abbiamo la possibilità di centrare l’Europa League. E’ normale che ci sia molta amarezza, delusione e arrabbiatura. Non essere a marzo a giocarci gli ottavi di finale sicuramente è una cosa che ci rimane dentro. Stasera ci sarà lo stadio pieno contro una squadra straordinaria, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Formazione rimaneggiata ma stasera farà una buona partita. Bisogna essere bravi soprattutto quando loro nella fase di possesso ti fanno credere di addormentare la partita e dopo loro sono straordinariamente bravi con Messi, Mbappé, Verratti ad accelerare come è accaduto quando abbiamo preso gol nella partita di andata. E’ una delle caratteristiche migliori”.

Foto: Instagram Allegri