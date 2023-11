Allegri: “Era più importante non perdere che vincere. Abbiamo preso un gol da polli. L’obiettivo resta entrare nei primi 4 posti”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro l‘Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo preso un gol da polli, soprattutto dopo cinque minuti ma avevamo già sbagliato altre situazioni nelle quali potevamo fare meglio. L’Inter quando ha campo aperto con la tecnica che ha può fare delle belle giocate, come è successo anche nel derby, Lautaro è stato bravo a fare questo gol. Forse si poteva fare fallo prima ma la squadra ha fatto una buona prestazione, erano tre anni che la Juventus non giocava per il primo posto. Non era facile per nessuno, me compreso, i ragazzi sono stati bravi, dobbiamo stare tranquilli e continuare a lavorare. Adesso c’è il Monza contro il quale abbiamo perso due volte nella scorsa stagione. Servirà una gara tosta”.

L’obiettivo non cambia? “L’obiettivo è quello di entrare nei primi quattro posti, intanto abbiamo mantenuto i nove punti sulla quinta. Stasera la squadra si è dimostrata matura, siamo rimasti compatti anche se il gol si poteva sicuramente evitare”.

Maturità e coraggio sono un passo in avanti? “Sì, bisogna avere coraggio, perché la fortuna aiuta i coraggiosi. Bisogna aggredire in avanti, intanto abbiamo trovato equilibrio. Su questo abbiamo lavorato tanto, bisogna migliorare anche quando abbiamo la palla”.

Dove si poteva fare meglio sul gol? “Sono stati bravi nell’azione in velocità, loro le giocano quasi tutte indietro. Gatti doveva essere più bravo nell’attaccare la palla in avanti anche se Federico ha giocato una buona partita”.

Soddisfatto di Vlahovic? “Oggi Dusan ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, sul piano tecnico. Ha sovrastato de Vrij traendo vantaggio dal movimento di Chiesa. Sono contento per lui, può soltanto crescere visto che ha solo 24 anni”.

Foto: Instagram Allegri