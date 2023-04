Allegri: “È stata una bella giornata. Mi aspettavo il Siviglia, hanno vinto tante Europa League”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il passaggio del turno contro lo Sporting Lisbona: “E’ stata una bella giornata, per il passaggio del turno. Abbiamo sofferto, nel secondo tempo all’inizio abbiamo fatto buone cose, dobbiamo fare meglio in fase di finalizzazione. Sapevamo delle difficoltà, portiamo a casa il risultato, poi ora ci sono stati restituiti 15 punti. Ora pensiamo alla Serie A: nelle ultime 4 in campionato ne abbiamo perse 3, ora dobbiamo riprenderci, dobbiamo confermarci nei primi quattro posti della classifica”

Poi ha proseguito parlando del prossimo avversario dei bianconeri in Europa, il Siviglia: “Mi aspettavo il Siviglia sinceramente… E’ una squadra rognosa, giocano bene, palleggiano. Hanno vinto tante Europa League, hanno dei vantaggi. I segnali dell’ultima partita erano a loro favore, avevo questa sensazione”.

Infine: “A me piace giocare coi tre centrocampisti, anche per le caratteristiche di chi ho a disposizione. Con lo Sporting dovevamo aprire il gioco, però affrettavamo la giocata in area e sarebbe servita più pazienza. Noi da fuori tiriamo poco, dobbiamo migliorare. Con Chiesa davanti, Alex Sandro resta più fermo”. E sulla prestazione di Rabiot: “Ha le qualità ma può ancora migliorare, a volte arriva vicino all’area e non tira. Deve migliorare ma lo ha fatto nel palleggio ed è diventato importante, straordinario”.