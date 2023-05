Allegri e lo scudetto: la stessa frase, 12 mesi dopo

Sostenuto dai suoi opinionisti-amici, quelli che non lo criticano mai, Massimiliano Allegri vuole battere tutti i record di sfacciataggine. Dopo aver detto che la Juve ha vissuto un periodo surreale, quando surreale è sempre stata la classifica ancor prima della sentenze sulle plusvalenze, Allegri ha il potere di sintetizzare una stagione come gli fa più comodo. Premesso che per il secondo anno di fila non è riuscito a lottare minimamente per lo scudetto, in fondo lo hanno chiamato solo per questo, l’importante per lui è ignorare l’abc di un concetto chiarissimo. Ovvero, di surreale ci sono due concetti: è assurdo che la Juve non abbia un gioco, è altrettanto assurdo che sia fuori appena ad autunno dalla lotta per il campionato. Il bello di questo Allegri è che, quando capisce che siamo ai titoli di coda, tira fuori la stessa frase – quella preferita- più o meno a distanza di 12 mesi. Nell’aprile 2022 Max dichiarò: “L’anno prossimo lotteremo per lo scudetto”. Otto giorni fa, dopo la sconfitta contro il Napoli (terza di fila e ottava in campionato) ha ripetuto: “L’anno prossimo lotteremo per lo scudetto”. Deve essere il suo copia-incolla preferito, in assenza di risultati non restano che le parole. Più surreali di quanto lui pensi sia surreale la stagione della Juve.

foto: Twitter Juventus