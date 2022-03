Allegri: “Dybala sta meglio, ho bisogno di lui. Chiellini domenica torna, Bonucci forse mercoledì”

Nel corso della conferenza stampa, Max Allegri ha fatto un recap sui vari – e tanti – infortunati in casa Juve: “Davanti qualcuno ha bisogno di riposare. È rientrato De Sciglio, anche Alex Sandro, Cuadrado è a posto, può giocare titolare lui o Akè. Se tutto va bene domenica Chiellini sarà con la squadra, speriamo di averlo mercoledì. Danilo domani giocherà e sarà la sua 100esima partita. De Sciglio si è messo a diposizione, sta meglio. Però non ho ancora deciso. Dybala sta meglio, vediamo se anche lui potrà essere a disposizione per la Champions. Stessa cosa Bonucci. Prima pensiamo alla Champions. Dare dei giudizi su quello che dice uno o l’altro non è di mia competenza. Paulo è un uomo di 29 anni, è un professionista. Deve discutere il rinnovo come altri, non ha bisogno di nessuno. Come tanti professionisti si gioca, si va in campo. Paulo deve essere sereno e tranquillo. È un’offesa anche per lui dire ‘Paulo ha bisogno di’. Deve ritrovare la condizione perché io e la squadra abbiamo bisogno di lui”.

FOTO: Twitter Juve