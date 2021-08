Allegri: “Dybala non partirà per Barcellona. Gli altri proverò a ruotarli tutti. La rosa? E’ ottima”

Vigilia del Trofeo Gamper che domani vedrà la Juve affrontare il Barcellona allo stadio Johan Cruyff.

A parlare a Juventus TV il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole: “Ci arriviamo dopo una settimana di allenamento tutti assieme con gli ultimi arrivati. La squadra si è allenata bene, con entusiasmo e con voglia. È una tappa intermedia visto poi abbiamo l’amichevole contro l’Atalanta sabato prossimo prima dell’inizio del campionato. Quindi è una bella sfida tra due grandissimi club e la dobbiamo affrontare come la Juventus affronta tutte le partite: con grande serietà e soprattutto serve a me per vedere la condizione della squadra e di alcuni giocatori da quelli che sono arrivati prima a quelli che sono arrivati in settimana”.

Partita speciale: “È una partita speciale perché è comunque sempre Barcellona – Juventus ed è una partita che alza il livello di attenzione e ci fa preparare bene all’inizio della stagione”.

Domani darà spazio a tutti compresi i 4 italiani e a Dybala? “Dybala no perché preferisco fargli fare altri due giorni di allenamento, perché si è aggregato alla squadra l’altro ieri e quindi portalo a Barcellona sarebbe un rischio. Ho parlato con Paulo e abbiamo deciso che l’ideale è che resti qui a fare allenamento. Gli altri invece vengono tutti e chi più chi meno giocheranno tutti e faranno parte della partita”.

Sul modulo: “Dipende dalle caratteristiche dei giocatori che andrò a mettere in campo e che sceglierò però più o meno i ruoli sono ben definiti e delineati. Ho due curiosità mie se alcuni giocatori possono giocare in determinati ruoli”.

Sulla rosa: “E’ un’ottima rosa che l’hanno scorso ha vinto due trofei, si è qualificata alla Champions e ha raggiunto gli ottavi di Champions. Quindi bisogna, secondo me, lavorare e continuare il lavoro che mi è stato lasciato da Andrea Pirlo e cercare di migliorare quello che ho trovato. Però per far questo ci vuole molto spirito di sacrificio. Per arrivare agli obiettivi finali che sono quelli di maggio ci vuole la voglia di mettersi tutti i giorni in discussione e di lavorare perché questo è nel DNA della Juventus e attraverso questo arriveranno i risultati”.

Chi l’ha sorpreso: “Ci sono molti ragazzi giovani da Kuluseski a De Ligt, De Winter è un ragazzino bravo, Ranocchia mi piace. Nel settore giovanile hanno lavorato molto bene. Poi direi che ho trovato gli altri ben disponibili e soprattutto con voglia di rivincita per tornare a vincere lo scudetto. Però su questi giocatori giovani c’è molto margine di miglioramento. Ho detto a loro che molto dipende esclusivamente da loro e dalla voglia che hanno di migliorare e dall’ambizione che hanno di migliorarsi a arrivare a certi risultati. Quindi credo che abbiamo un anno intero per poter migliorare come singoli e come squadra”.

Foto: Twitter Juventus