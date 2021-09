Entrato nella ripresa di Juventus-Milan, Federico Chiesa non è piaciuto a Massimiliano Allegri, ecco le parole del tecnico livornese in conferenza stampa sull’ex Fiorentina: “È entrato in un momento difficile della partita e avevo bisogno di lui per portare la palla nella metà campo opposta. Deve crescere e acquisire la consapevolezza che siamo alla Juventus”.

Foto: Twitter Juventus