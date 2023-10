Allegri, due record ottenuti dopo il derby. E’ l’allenatore con più vittorie in Serie A (con i 3 punti)

La vittoria nel derby della Mole, consegna un doppio record a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus è diventato il più vincente nel derby della Mole (13 successi), eguagliando Giovanni Trapattoni. Ma la vittoria sul Torino è stata anche la numero 289 in carriera in Serie A: il mister livornese supera Luciano Spalletti ed è ora l’allenatore con il maggior numero di vittorie nel campionato italiano nell’era dei tre punti. È il terzo per quanto riguarda la classifica all-time dietro a Giovanni Trapattoni e Nereo Rocco.

Foot: Instagram Allegri