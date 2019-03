Allegri: “Douglas Costa ancora ko, domani non ci sarà. Se dovessimo passare…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara con l’Atletico Madrid: “Douglas Costa purtroppo si è fatto male nell’allenamento di oggi, quindi domani non sarà della gara. Passare il turno sarebbe una bella spinta, non ci resta che scendere in campo e giocarcela. Non dovremo sbagliare niente, avremo bisogno del supporto dei nostri tifosi. Credo sia difficile giocare con tutti gli uomini davanti perché non avrei cambi, l’importante è che chi va in campo faccia quel che deve e sa. Dovremo essere bravi a saltarli. Domani ci sarà bisogno dei tifosi e dello stadio, dovrà essere una bellissima serata. Dovremmo essere intelligenti, l’Atletico cercherà di ribattere colpo su colpo per cercare un gol. Noi dobbiamo fare 95 minuti con la tecnica e la testa giusta. Se dovessimo passare il turno sarebbe una bella sfida ma non vorrebbe dire andare in finale o vincere la Champions. Stiamo sereni e aspettiamo domani”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus