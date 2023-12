Allegri: “Domani partita complicata per diversi motivi. Chiesa non convocato”

Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa pre-partita: “Nelle settimane delle feste c’è sempre un clima diverso, poi parliamo di una squadra che in otto partite casalinghe ha perso soltanto contro il Napoli. In Coppa Italia ha vinto una grandissima partita e vive un momento di esaltazione. Sotto l’aspetto mentale bisogna fare una partita molto seria per passare il Natale nel migliore dei modi. Alla domanda sulla titolarità di Vlahovic: “Non ho ancora deciso, sono rimasti Vlahovic, Yildiz e Milik”. Ha parlato anche dei recuperati: “Rabiot sta bene e gioca. Milik ha giocato un po’ meno per quando è entrato è stato determinante, sia dentro l’area che soprattutto nella gestione di alcuni palloni fuori dall’area. Lui deve stare sereno perché è importante per noi”. Sulla Superlega: “Non credo che sia opportuno parlare di queste tematiche, soprattutto io. Se ne occupano il presidente e l’amministratore delegato. Non firmo per niente, bisogna giocare le partite. Fare un passo alla volta, abbiamo pareggiato a Genoa e dobbiamo ora fare bene a Frosinone. L’obiettivo è fare 40 punti e dobbiamo farli domani. Infine, su Giorgio Chiellini come dirigente in società: “Abbiamo un ottimo rapporto con Giorgio, deve capire cosa vuole fare da grande”.

Foto: Twitter Juventus