Allegri: “Domani non è decisiva per il campionato. Djaló e Alcaraz saranno con noi”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il Derby d’Italia di domani sera contro l’Inter: “Dobbiamo fare punti per conquistare la zona Champions. Alcaraz? Mi soddisfa, è giovane e voglioso di fare bene. Da oggi si metterà a disposizione, ma è un giocatore tutto da scoprire. Djaló è indietro a causa dell’infortunio al crociato ma lo stiamo inserendo. Non ho deciso su chiesa, domani è un passaggio bello e dobbiamo godercelo, ma ricordiamoci che abbiamo ancora due semifinali di Coppa Italia”. Sul mancato trasferimento di Kean: “Abbiamo parlato, purtroppo è saltato il trasferimento.. ora deve lavorare e rimettersi in piedi, ma ci sarà sicuramente utile verso la fine della stagione. La concorrenza fa bene a tutti, anche a Yildiz. Da questa cosa ne trae beneficio tutta la squadra, e lo dimostra chi va in panchina e nel momento del bisogno entra e da tutto. Domani è importante ma saranno decisivi i punti che faremo da ora fino alla fine del campionato. La squadra è serena, giochiamo una partita difficile ma non finisce domani il campionato. Non è uno snodo decisivo per il campionato, serve dare il massimo e divertirsi, sapendo che siamo in una buona condizione. Chiesa si mette sempre a disposizione, dovrà convivere con il fastidio ma più passa il tempo più sarà un vantaggio suo. Ripeto, domani è una tappa ma i punti importanti vengono anche dalle altre partite”.

Foto: Twitter Juventus