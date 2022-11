Allegri: “Domani gioca Perin. Recuperati Paredes e Kean. Vlahovic, McKennie e Chiesa da valutare oggi”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Verona, facendo innanzi tutto un punto sugli infortinati e sui recuperi in casa Juve.

Queste le sue parole: “Perin domani gioca. Recuperati sicuri ma non è detto che giochino sono Paredes e Kean, Di Maria probabile che abbia mezz’ora nella gambe. Vlahovic, McKennie e Chiesa da valutare oggi”.

Come sta Vlahovic: “Semplice, soffre di questa infiammazione. Ieri ha corso ed è andato meglio, oggi valuteremo. Se è a disposizione è un bene per la Juventus e andrà in panchina. Chiesa è rientrato e ha fatto bene, chiaro che finché il ginocchio non trova la sua stabilità ci sono dei momenti in cui ha del fastidio. Fa parte del percorso”.

Come sta Milik? Milik è in ottima condizione, ci sono momenti come per tutti gli attaccanti in cui fai gol e altri in cui non li fai. Ma sono molto contento di lui”.

Foto: twitter Juventus