Allegri: “Domani è una finale. Non potremo giocare coi tre davanti”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare in Francia contro il Nantes. Si riparte dall’1-1 dell’Allianz Stadium, risultato che obbliga la Juventus a vincere in trasferta per superare il turno. Alcune parole del tecnico: “Dobbiamo passare il primo turno di qualificazione visto che negli ultimi tre anni siamo usciti agli ottavi in Champions. Per le percentuali dico che domani è una finale, una gara unica, visto che i gol in trasferta non valgono più il doppio. Giochiamo in casa loro e ci giochiamo il passaggio. Non dipende solo da Di Maria e Paredes. Tutta la squadra deve giocare una gara giusta come aspetto tecnico e come approccio, non dovremo concedere quel che abbiamo concesso a loro all’andata”.

Chiesa: “Purtroppo non c’è ma quando stai fermo dieci mesi sai che ci possono essere degli acciacchi che condizionano. Non possiamo giocare coi tre davanti, pensando che possa durare 120′ abbiamo bisogno di cambi con queste caratteristiche”.

Cuadrado: “Sta meglio rispetto a Spezia, veniva da un’influenza e non aveva recuperato. Sono lui e De Sciglio, credo che cercherò di gestirli durante la partita, non ho deciso ancora chi partirà tra i due”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus