Allegri: “Dobbiamo stare solo in silenzio e lavorare. Non posso rimproverare nulla alla squadra”

Max Allegri ha parlato ai microfoni di JuventusTv alla vigilia della sfida con l’Hellas: “Ieri non ho parlato alla squadra, era giusto lasciare andare un po’ i giocatori. Vedremo le cose che abbiamo sbagliato, il gol preso alla fine e alcune situazioni. Non ha senso dare spiegazioni adesso, dobbiamo stare in silenzio e lavorare, per arrivare a risultati migliori. La squadra sta dando tanto. Non posso rimproverare nulla, i ragazzi vogliono sempre vincere ma a volte bisogna capire il momento della partita. Anche nel primo gol abbiamo sbagliato, non si può pensare di segnare se la palla ce l’hanno gli altri. Ci sono momenti in cui fai gol, altri in cui non li fai. Con il Sassuolo abbiamo creato molto ma non abbiamo concretizzato. Gli errori ci sono sempre, poi c’è il risultato che cambia l’umore e il giudizio”.

FOTO: Twitter Juve