Allegri: “Difficoltà normali dopo la Champions, contava il risultato in vista del Napoli. Atletico? Vedremo se la fortuna…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria ottenuta sul campo del Bologna per 0-1 ai microfoni di Sky Sport: “E’ normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì. I ragazzi però sono stati bravi ad entrare tornare in partita. L’abbiamo portata a casa ed è importante perché arriveremo allo scontro diretto con almeno 13 punti di vantaggio. Poi avremo l’Udinese e l’Atletico Madrid il 12 marzo, sarà una bella serata. Speriamo di recuperare qualche pedina, ci arriveremo nelle migliori condizioni e vedremo se la fortuna ci assisterà. Cancelo esterno alto? Con la Lazio mancavano 20 minuti alla fine, oggi l’ha fatto dall’inizio e non era semplice. Gli avevo chiesto di dare ampiezza. In certi momenti ha fatto bene, ma è normale che da terzino faccia meglio perché ha più spazio davanti. Il ritorno di Champions? Troveremo un Atletico ancora più coperto e quindi dovremo essere bravi nei passaggi, che devono essere fatti con velocità e precisione. Oggi, invece, siamo stati imprecisi. Le condizioni della squadra? Oggi ho fatto entrare Pjanic, che non sapevo neanche se riuscisse a respirare. Bonucci deve ritrovare condizione, Chiellini è rientrato dal problema al polpaccio. Arriveremo il 12 marzo nelle migliori condizioni. Ho bisogno di migliorare la condizione di alcuni calciatori, poi magari faremo un disastro anche al ritorno, ma non credo. Nella bottiglia va messa un po’ d’acqua alla volta. Al 12 marzo arriveremo con una adrenalina pazzesca. La sfida col Napoli? Sarà una bellissima sfida, tra la prima e la seconda. Anzi per noi sarà un test importante di preparazione all’Atletico Madrid”.

Foto: Juventus Twitter