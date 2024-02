Allegri: “Difficile star dietro a un avversario che viaggia a 2,7 punti a gara”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato prima della sfida contro l’Hellas Verona: “La squadra ha lavorato bene in settimana, a prescindere dal recupero comunque importante di Vlahovic. Ho visto i calciatori concentrati e desiderosi di tornar alla vittoria. A tutte le squadre può capitare un periodo negativo: ora tocca a noi, siamo qui per invertire la rotta e per fare risultato. Yldiz? Una scelta tecnica, dovuta anche alle caratteristiche dell’avversario. Chiesa è a disposizione, è reduce da 75 minuti positivi e ci darà una mano quando verrà chiamato in causa. La classifica? Siamo a -10 da una squadra che sta facendo cose straordinarie, 2,7 punti di media a partita sono un qualcosa di straordinario E’ difficile star dietro a squadre così. Noi abbiamo peccato nelle ultime due gare in casa, dobbiamo essere bravi a mettere tutto alle spalle. Ci sono ancora 42 punti a disposizione, voglio che la Juventus riparta”

Foto: Twitter Juventus