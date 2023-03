Allegri: “Di Maria e Chiesa partiranno dalla panchina. Su Vlahovic la penso così”

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia di Friburgo–Juve: “Di Maria ha fatto un differenziato, sta meglio ma è difficile che possa partire titolare. Chiesa sta meglio, ha fatto un buon allenamento, partirà dalla panchina. Un primo bilancio? Quello che diciamo stasera, domani non vale. In campionato abbiamo fatto 53 punti sul campo. In Europa siamo usciti dalla Champions League, ora abbiamo la possibilità di andare avanti. Non sarà facile in Europa League se penso a Manchester United, Arsenal e Roma, lo stesso Friburgo è terzo nel campionato tedesco. Poi c’è la Coppa Italia, il bilancio lo faremo a fine stagione. Vlahovic sta bene, domenica ha fatto una buona partita, sono sereno, gli attaccanti si notano di più perché non segnano ma Dusan ha dato segnali importanti a livello fisico visto che arrivava da tre mesi di inattività”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus