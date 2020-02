Allegri: “Determinante dare un’organizzazione alla squadra, poi sono i giocatori a farti vincere”

L’ex tecnico di Juventus e Milan Massimiliano Allegri – intervistato da L’Equipe – ha parlato della sua idea di calcio.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“È determinante dare un’organizzazione alla squadra ma poi sono i giocatori a farti vincere le partite. Non puoi immaginare di vincere una partita con un piano tattico“.

E ancora…

“In settimana prepari un tipo di partita poi, nove volte su dieci, accade il contrario. Di fatto la domenica un allenatore fa un altro lavoro: gestisce l’inatteso. Devi saper leggere il gioco, trovare una soluzione ai problemi prima degli altri, conta poco se giochi a 3, 4 o 5 in difesa. Non so se un allenatore con principi immutabili è stupido, so che bisogna dare un’organizzazione alla squadra ma poi lasciare i giocatori liberi di creare e divertirsi“.

Foto: Twitter ufficiale Juventus