Allegri: “CR7 non vincerà il Pallone d’Oro? Non lo so, ma lo meriterebbe perché…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal soffermandosi su Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni: “Cristiano Ronaldo non vincerà il Pallone d’Oro? Non lo so, non so niente di questa storia. So soltanto che lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento e per quello che ha fatto meriterebbe il Pallone d’Oro”.

Foto: Juventus Twitter