Allegri: “Contro la Fiorentina non ci sarà Rabiot. Di Maria? Non in condizione ottimale, ma può giocare”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa anche dei calciatori a disposizione per la gara di domani contro la Fiorentina. L’allenatore della Juve ha spiegato: “Di Maria non è in condizione ottimale ma è in condizione di giocare, che siano 45′ o 60′ vedremo. Gli unici due che sono fuori a lunga scadenza sono Pogba e Chiesa. Domani non c’è Rabiot: ha preso un colpo mercoledì, ha un ematoma che non gli fa piegare la coscia, gli altri ci sono. Manca anche Szczesny, ha una forte distorsione anche se sono escluse fratture. Non sappiamo i tempi di recupero però”.

Foto: Instagram Di Maria