Dopo la vittoria per 3-2 contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulle condizioni della squadra bianconera

“Stiamo lavorando bene, dopo 20 minuti oggi potevamo già stare 3-0. Abbiamo creato molto di più rispetto alle altre partite giocate finora. Siamo comunque contenti per la prima vittoria in casa e le due vittorie consecutive, ora ci prepariamo con serenità per la partita col Chelsea”.

Su Kulusevski

“Dejan ha fatto bene, direi che può giocare sia come seconda punta sia come mezzala”.

Sui cambi di Ramsey e Chiellini

“Locatelli e Bentancur erano stanchi, avevo bisogno di più palleggio a centrocampo e ho messo Ramsey. Con Chiellini e il passaggio alla difesa a tre mi serviva invece dare più ampiezza ai quinti e giocare meglio la palla. Non abbiamo certo preso gol per questo, ma per una disattenzione in uscita”.

Foto: Twitter Juventus