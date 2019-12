Allegri conferma: “Tornerò ad allenare solo a giugno. Dopo 5 anni di Juve…”

“Tornerò ad allenare solo a giugno”, parola di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juve, durante un’intervista concessa a ESPN FC, ha confermato quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. Queste le sue parole: “Non so se venga definito un anno sabbatico o meno, sono arrivato rapidamente a questa decisione con il mio agente. Quando ho chiuso con la Juve, ho deciso di prendermi un anno di stop. Ho giocato a calcio da quando avevo 18 anni, ho allenato per altri 16… mi sono fermato dopo 34 anni, sono felice così. L’inglese? Si, lo sto studiando, è vero. Prendo lezioni qui a Milano, dove vivo. Inizio a parlarlo bene, faccio più fatica invece nell’ascoltare e capire gli altri. Futuro? Il prossimo anno sarà importante per me. La scelta che dovrò fare sarà fondamentale, devo essere preparato. Ma dopo 5 anni alla Juve e un anno fuori dal calcio, non voglio tornare in panchina e fare male”, ha chiuso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus