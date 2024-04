Allegri: “Con la Lazio servirà maggiore attenzione. Oggi troppi errori a livello tencico”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Non c’è nessuna sostenibilità se giochiamo come il primo tempo, dove non abbiamo vinto un contrasto, abbiamo preso sette ripartenze e non abbiamo capito assolutamente la partita”.

Sulla partita: “Su quello sicuramente abbiamo sbagliato e magari dovevo essere più attento anch’io nel preparare la partita, però con lo spazio che avevamo bastava attaccare un pochino la profondità. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Però diciamo che i ragazzi hanno fatto un buon secondo tempo, abbiamo avuto una bella reazione, ma il primo tempo ci deve insegnare molto”.

Le scelte di Alcaraz e Weah da cosa sono state dettate: “Comunque martedì abbiamo un’altra partita, Weah con l’attacco alla profondità poteva far male al Cagliari. Alcaraz, uguale, tra le linee è un giocatore che ci poteva dare una mano, ma non sono Alcaraz e Weah, è tutta la squadra che nel primo tempo sicuramente non è stata all’altezza”.

Come si spiega l’involuzione di Federico Chiesa? “Oggi Federico si è dato da fare, l’ho messo a sinistra, a destra, ha fatto alcune cose buone, alcune meno buone, però oggi non c’è da vedere il singolo, ma la prestazione della squadra nel primo tempo”

L’ufficialità del quinto posto in Champions può aver influito sull’atteggiamento della squadra?

“Anche questo è un fattore di crescita della squadra. Comunque avevo detto che avevamo 8 giorni importanti, perchè avevamo la partita oggi, martedì abbiamo la possibilità di andare in finale e bisognerà fare un’altra partita, e poi avremo, avevamo, lo scontro diretto con il Milan per il secondo posto. Però abbiamo fatto un primo tempo così, quindi prendiamoci la partita e cerchiamo di fare una partita diversa a Roma con la Lazio”.

