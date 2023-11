Allegri: “Con la Fiorentina è sempre una bella sfida per gli sfottò. Danilo torna dopo la sosta”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: “È sempre una bella partita per gli sfottò che ci sono fra le tifoserie. Troviamo una squadra forte, propositiva, per uscire con un risultato positivo bisogna fare una partita tosta”.

Poi ha proseguito: “Sposterò molto probabilmente McKennie sulla destra, la squadra ha delle certezze e bisogna andare avanti. Kean è in un buon momento, è cresciuto tecnicamente, fisicamente e a livello mentale. I giocatori che ho davanti stanno tutti bene, sanno che sono tutti impegnati. Se davanti facciamo le cose buone ne trae beneficio la squadra. Deciderò dopo l’allenamento”. E su Cambiaso: “Ora che manca Weah potrebbe giocare anche a destra. Magari ci sarà bisogno che uno fra Cambiaso e Iling possa fare addirittura il centrocampista”.

Sulle condizioni di Chiesa. “Sta meglio, si è allenato poco per 20 giorni nel periodo della Nazionale. Ora sta meglio, quando è entrato col Verona ha creato situazioni importanti”. E sugli ex di giornata: “Che consiglio a Vlahovic e Chiesa? Non ne devo dare, importante è che si mettano a disposizione della squadra e che facciano delle buone prestazioni. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti, essere molto compatti. Siamo sulla buona strada ma quello che abbiamo fatto finora non basta”.

Infine, un punto sugli infortunati: “De Sciglio credo che tra un mese potrà iniziare ad allenarsi con la squadra. Più probabile che rientri prima Alex Sandro di Danilo. Danilo non è ancora a posto, visto che è una lesione molto profonda, anche se piccola, può creare molto danno se non recuperi nei tempi giusti. Parlando con Danilo e con i dottori credo che ritarderà, rientrerà dopo la sosta. Speriamo di averlo con l’inter”.

Foto: Twitter Juventus