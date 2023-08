Allegri: “Con Bonucci siamo stati chiari da febbraio. O il ritiro o la cessione”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn, in una docu intervista, dove ha trattato diversi temi, tra cui il caso Binucci, finito fuori rosa dalla Juventus,

Queste le sue parole: “Bonucci? Siamo stati chiari da febbraio. Gli fu detto o il ritiro a fine stagione o la cessione. Quando hai 35-36 anni e hai fatto la storia della Juve, Leo ha fatto 500 partite e anche zoppo andava in campo. Ha dato tanto alla Juve e la Juve ha dato tanto a lui. Deve prendere una decisione importante e non guardare ad un anno, ma a quel che è il futuro perché è giovane. Quel che dico ora l’ho detto in tempi non sospetti. È normale, quando un campione come lui arriva a fine carriera, che ci sia paura di smettere. Io non sono stato campione, ho fatto una carriera normale e per me smettere è stato facile. Le dinamiche sono le stesse, la differenza è che uno deve avere la capacità di accettare prima. Se accetta prima è un bene per sé stesso, se accetta dopo passa un momento di noia. Per me è stato un giocatore straordinario, importante. Rimarrà nella storia della Juve”.

Foto: Instagram Allegri