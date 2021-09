Allegri: “Chiesa sta bene, Rabiot ha preso una botta alla caviglia. Domani bisogna giocare bene e vincere”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata del campionato. Ecco le dichiarazioni del tecnico sui giocatori a disposizione: “Chiesa sta bene, stanno tutti bene. Può giocare a destra e sinistra. Domani vediamo dove metterlo, potremo anche cadmiare qualcosa a gara in corso. Kean o Morata? Abbiamo sia lui che Morata, domattina deciderò chi dei due. Uno parte e l’altro entra o viceversa, cambia poco. Dybala? Non so se riposerà. Rabiot non è neanche convocato, ha preso una botta alla caviglia che gli dà fastidio e domani non ci sarà. Domani dobbiamo provare a giocare bene e vincere la partita, la prima in casa. Poi penseremo al Chelsea, ci saranno dei cambiamenti e c’è bisogno di recuperare energie. Ci son tanti giocatori che hanno giocato 6-7 partite di seguito e domani vedremo”.