Allegri: “Chiesa neanche convocato, Rabiot e Kean ancora out. Rientra Locatelli, Perin in porta”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Frosinone valida per i quarti di finale di Coppa Italia: “Chiesa non può giocare, non è convocato. Il ginocchio va meglio e non preoccupa e se tutto va bene lo avremo martedì a disposizione. Oltre a Federico, Rabiot, de Sciglio e Kean sono indisponibili. In difesa giocherà Gatti, Perin in porta e rientra Locatelli. Abbiamo lavorato sulle corsie laterali, abbiamo preso gol troppo facilmente. Il Frosinone farà di tutto per batterci per arrivare in semifinale, ma noi dobbiamo stare attenti perché è una squadra che crea tanti pericoli. Domani vedo come sta Cambiaso, e decido se mettere lui e Iling o Kostic e Weah. Su Rabiot: “Dovrebbe esserci martedì, sta facendo un programma di riabilitazione ma è tranquillo. Sul concetto di pigrizia difensiva: “Fisicamente stiamo decisamente meglio, aumentiamo l’intensità nel secondo tempo. Quando si ha la palla dobbiamo colpire, ma è quando non ce l’abbiamo che magari abbassiamo la concentrazione. Domani deciderò chi giocherà in attacco, Vlahovic è recuperato, ha smaltito la febbre ma decido domani se farlo partire dall’inizio”.

Foto: Twitter Juventus