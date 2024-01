Allegri: “Chiesa ko, gioca Miretti. Danilo è diffidato, vedremo”

Domani è la giornata di Juventus-Empoli, squadre che scenderanno in campo alle 18. Oggi il mister Allegri ha parlato in conferenza stampa su disponibili ed indisponibili, Miretti e le prime sensazioni su Tiago Djaló:

Come sono stati primi giorni di Djaló?

“Ha fatto un pezzo con la squadra, ora vanno fatte tutte le valutazioni visto che rientra da un crociato. Piano piano lo inseriremo. La squadra sta bene, sappiamo dell’importanza della partita di domani”.

In cosa siete stati più bravi degli altri finora?

“Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti, in questo momento stiamo bene fisicamente e mentalmente. Domani ci aspetta una partita da vincere, tra l’altro l’Empoli ha cambiato allenatore e Nicola si è presentato molto bene contro il Monza. Bisogna avere grande rispetto dell’Empoli”.

A centrocampo gioca Miretti?

“Credo che giocherà Miretti, poi ho qualche dubbio sugli esterni e in difesa visto che Danilo è diffidato”

Chiesa come sta?

“Non è disponibile, è stato una settimana fermo e ieri ha fatto poco e niente. Cerchiamo di recuperarlo per l’Inter, lui è molto importante per noi. Abbiamo ancora da fare tanti punti”.

Cosa pensa dell’addio di Klopp al Liverpool?

“Ho appreso la notizia, i motivi li sa lui. Li ha spiegati. Sicuramente non terminerà la sua carriera ma farà altre cose da altre parti. L’ha dimostrato a Dortmund e Liverpool, vincendo molto”.

In cosa deve migliorare ancora Miretti?

“Fabio è un ragazzo del 2003 con quest’anno già 15 partite. Ha più di 50 partite nella Juventus e questo non è semplice a quell’età. Fa delle cose buone e altre meno buone, come tutti. Per le potenzialità che ha può fare meglio ma io sono molto contento. Ha fatto già cose importanti, come tutti i ragazzi giovani va lasciato crescere e gestito”.

