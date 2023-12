Allegri: “Chiesa indisponibile per un problema al tendine rotuleo”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della partita con il Frosinone, ha fatto il punto sugli infortunati: “Federico Chiesa domani non è convocato, ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e non era sereno, così abbiamo deciso di lasciarlo a casa. Non siamo preoccupati”. “Adrien Rabiot è convocato”.

Foto: Twitter Juventus