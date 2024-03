Allegri: “Chiesa e Danilo sono a disposizione. Partita difficile, il Napoli sta ritrovando continuità e condizione”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli.

Queste le sue parole: “È una partita sicuramente molto difficile, perchè è anomalo vedere il Napoli in questa posizione in classifica. Da loro le partite non finiscono mai e servirà una grande prestazione per vincere”.

Come sta Chiesa? “Federico ha fatto un giorno di differenziato e domani sarà a disposizione. Anche Danilo ci sarà anche se ha fatto solo un allenamento. Kean sicuramente ci sarà la prossima settimana, McKennie farà di tutto per esserci prossima settimana, vediamo Rabiot. Anche Perin dovrebbe tornare prossima settimana”.

Danilo può giocare a centrocampo? “No perchè abbiamo tanti centrocampisti a disposizione. Non ha senso rischiare chi è fermo da quindici giorni”.

Come sta Djalò? “Sono contento del suo acquisto. Sta crescendo perchè ha avuto un infortunio al crociato e bisogna avere pazienza”.

Come bisogna giocare questa partita? “È partita complessa come quelle che seguiranno contro Atalanta e Genoa. Dobbiamo cercare di limitarli e provare ad essere propositivi con la palla. La squadra sta bene, ha lavorato bene e hanno voglia di fare una grande partita domani”.

Foto: sito Juventus